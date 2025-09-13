Dramma a Trieste

Tragedia nella tarda serata di venerdì in via Fabio Severo a Trieste. Una giovane di 25 anni, Marta Giannelli, residente a Melzo in provincia di Milano, è stata investita e uccisa da una Jeep mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’impatto è stato così violento da non lasciarle scampo.

Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 22:30, in un tratto di strada in leggera salita, nei pressi del civico 65, all’altezza di Vicolo del Castagneto. La giovane stava attraversando la carreggiata, in una zona ben illuminata, quando è stata travolta dal fuoristrada, una Jeep di colore scuro.

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo non avrebbe rallentato in prossimità dell’attraversamento pedonale. L’impatto è stato estremamente violento: il corpo della ragazza è stato sbalzato per oltre dieci metri, prima di cadere sull’asfalto. La morte è stata istantanea.

Auto fuori controllo dopo l’impatto

Dopo aver investito la giovane, la Jeep ha terminato la propria corsa sull’isola salvagente posta tra le due carreggiate, abbattendone le ringhiere in metallo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, ma per Marta non c’era già più nulla da fare. La dinamica è ora al vaglio della Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi per chiarire ogni dettaglio.

Alla guida del veicolo c’era un uomo residente a Trieste, rimasto illeso ma in evidente stato di shock. Non avrebbe tentato la fuga e si è subito fermato dopo l’incidente.

Una strada trafficata e vicina all’università

Via Fabio Severo è una delle arterie principali della città di Trieste, spesso percorsa da studenti e residenti. La zona dell’incidente, in prossimità del polo universitario, è ben illuminata e dotata di attraversamenti pedonali segnalati. Proprio per questo motivo, gli inquirenti stanno analizzando nel dettaglio le condizioni del traffico e dell’illuminazione nel momento dell’impatto.

Le indagini dovranno chiarire anche se il conducente abbia avuto problemi alla guida o se vi siano responsabilità riconducibili a velocità eccessiva o a un’eventuale distrazione.

La vittima: studentessa 25enne originaria di Melzo

Marta Giannelli, questo il nome della vittima, aveva 25 anni e risiedeva a Melzo, nella Città Metropolitana di Milano. Secondo le prime informazioni, si trovava a Trieste per motivi di studio. Amici e familiari sono stati avvisati nella notte.

Una dinamica ancora da chiarire

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo le testimonianze di eventuali passanti presenti al momento dell’incidente. Alcuni testimoni avrebbero confermato che il mezzo procedeva a velocità sostenuta e che non avrebbe nemmeno tentato di frenare. Sarà ora fondamentale l’analisi delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, per ottenere ulteriori riscontri.

L’automobilista, al momento, non risulta indagato, ma le autorità valuteranno nelle prossime ore se procedere con eventuali provvedimenti.

Sicurezza stradale: l’urgenza di interventi mirati

I dati più recenti dell’ISTAT mostrano un aumento degli incidenti stradali con esiti mortali, soprattutto per i pedoni. Nel 2024, si sono registrati oltre 400 decessi di pedoni sulle strade italiane, molti dei quali su strisce pedonali. Gli esperti richiamano l’attenzione sulla necessità di installare dissuasori di velocità, segnaletica luminosa e attraversamenti rialzati, in particolare nelle zone urbane ad alta percorrenza pedonale.

FAQ

Chi era la vittima dell’incidente a Trieste?

Si chiamava Marta Giannelli, aveva 25 anni ed era residente a Melzo, in provincia di Milano.

Dove è avvenuto l’incidente?

In via Fabio Severo, a Trieste, all’altezza del civico 65, vicino a Vicolo del Castagneto.

Cosa sappiamo del conducente?

È un uomo di Trieste, illeso ma in stato di shock. Non ha tentato la fuga.

La strada era illuminata?

Sì, secondo i rilievi iniziali il tratto era ben illuminato.

Sono in corso indagini?

Sì, la Polizia Locale di Trieste sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica.