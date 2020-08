È successo negli Stati Uniti d'America

Sabato scorso, 1 agosto, in un Burger King a Orlando, in Florida (USA), intorno alle 19.30, si è formata una lunga coda tra i clienti per i tempi di attesa più lunghi del solito.

Una donna che stava aspettando il turno in auto è uscita dal veicolo per lamentarsi in modo aggressivo con il 22enne Desmond Armond Joshua (a sinistra nella foto) che ha offerto alla cliente un rimborso di 40 dollari e la richiesta di allontanarsi.

Tuttavia, invece di andarsene in maniera tranquilla, la cliente ha continuato ad essere minacciosa ed è tornata poi accompagnata dal 37enne Kelvis Rodriguez-Tormes (a destra nella foto) che ha cominciato a provocare il commesso nel parcheggio del Burger King.

Un testimone è intervenuto con il tentativo di riportare la calma ma è stato inutile: l’uomo ha preso una pistola e, dopo avere detto «Hai due secondi prima che ti spari», ha premuto il dito sul grilletto, colpendo il giovane che è morto in ospedale.

Grazie ai filmati della videosorveglianza, l’Ufficio dello sceriffo della Contea di Orange ha individuato in poco tempo il responsabile, arrestato e accusato di omicidio di primo grado.