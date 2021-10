È successo a Stoccolma

Ucciso a Stoccolma il rapper Einar. Aveva 19 anni.

Colpito alla testa e al petto da un’arma da fuoco.

Nel 2020 era stato rapito e picchiato.

Il rapper svedese Einar è morto a 19 anni dopo essere stato colpito alla testa e al petto da un’arma da fuoco. Il musicista, in vetta alle classifiche, è stato assassinato ieri sera, giovedì 21 ottobre, nel porto di Hammarby Sjöstad, nel centro di Stoccolma.

La polizia ha dichiarato che l’allarme è scattato alle 22.50: i paramedici, giunti sul posto, non sono riusciti a salvare il 19enne, dichiarato morto sul posto. Il vero nome di Einar era Nils Kurt Erik Einar Grönberg. I media locali hanno avvistato due persone in fuga. Non sono stati effettuati arresti, per il momento. Secondo il quotidiano svedese Aftonbladet, Einar ha ricevuto diverse minacce di recente e l’emittente pubblica svedese SVT ha suggerito che l’omicidio potrebbe essere dovuto a una gang.

Nell’aprile 2020, il giovane è stato anche rapito e tenuto sotto tiro per diverse ore: fu picchiato e derubato. Per quanto successo, fu condannato a 10 mesi di carcere il rapper rivale Yasin. Dopo la notizia della morte di Einar, il primo ministro Stefan Lofven ha dichiarato: «È una giovane vita che è stata persa e capisco che ha significato molto per tanti giovani».

Da qualche tempo ci sono varie sparatorie a Stoccolma, dove stanno aumentando i conflitti tra bande rivali. Quest’anno sono state segnalate almeno 110 conflitti a fuoco nella capitale svedese, mentre il numero di omicidi armati è triplicato in tutto il Paese del Nord Europa tra il 2012 e il 2021.

Einar aveva 16 anni quando ha cominciato a pubblicare le sue canzoni sui social media.