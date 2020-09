È successo in Ucraina

Curioso quanto successo di recente all’aeroporto di Kiev – Boryspil. Come riportato da The Center for Transport Strategies, un centro indipendente di informazioni e di consulenza specializzato nei trasporti in Ucraina e Russia, una donna non ha rispettato le istruzioni di sicurezza durante un volo di Ukraine International Airlines (UIA), proveniente da Antalya in Turchia, appena atterrato a Kiev.

In un video non datato – i fatti si sarebbero verificati quest’estate – che circola sui social media, si vede la donna che decide di fare una passeggiata sull’ala del velivolo.

Stando a quanto si è appreso, la donna, con mascherina apparentemente sotto al naso, era accompagnata dai suoi due figli e ha fatto qualche passo fuori prima di tornare sull’aereo, il tutto naturalmente immortalato dai presenti e condiviso subito sui social media.

Uno di loro ha raccontato al The Sun, tabloid britannico: «L’aereo è atterrato e quasi tutti i passeggeri sono scesi. Ha camminato per la maggior parte del percorso dalla coda alle uscite di emergenza, ha aperto la porta ed è scesa. A quel tempo, i suoi due figli erano fuori dall’aereo e stavano proprio accanto a me. Sono rimasti sorpresi e hanno detto: ‘È nostra madre!’».

Secondo il tabloid inglese, la passeggera avrebbe spiegato di essere «troppo accaldata» e così ha giustificato il suo gesto. Allertate dal pilota, le autorità hanno inviato un’ambulanza e la polizia. Secondo i primi test, la donna non era sotto l’influenza di alcol o droghe.

L’incidente è stato confermato ai media locali dalle autorità aeroportuali di Kiev-Boryspil e dalla compagnia aerea. Ukraine International Airlines ha annunciato che la passeggera è stata inserita nella lista nera e, quindi, non potrà più volare con UIA.