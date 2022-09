È successo a Kiev

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato coinvolto in un incidente d’auto. Lo ha rivelato il suo portavoce Sergii Nykyforov.

Un’autovettura si è scontrata con il veicolo presidenziale e la sua scorta a Kiev: “Il presidente è stato visitato da un medico, non sono state riscontrate ferite gravi”, si legge in una nota.

Il conducente dell’auto che si è scontrata con il corteo è stato soccorso sul posto e portato via in ambulanza. Il portavoce ha affermato che tutte le circostanze dell’incidente stradale sono state indagate dalle forze dell’ordine, senza fornire ulteriori dettagli.

L’incidente è avvenuto dopo che il 44enne Zelensky ha visitato ieri, mercoledì 14 settembre, la città riconquistata di Izyum, luogo chiave del nord est dell’Ucraina. Zelensky ha ringraziato le truppe che hanno partecipato al contrattacco contro l’esercito russo e ha supervisionato una cerimonia di alzabandiera.

In un post condiviso su Telegram, Zelesky ha affermato: “Prima, quando guardavamo in alto, cercavamo sempre il cielo azzurro. Oggi, quando guardiamo in alto, cerchiamo solo una cosa: la bandiera dell’Ucraina che sta già sventolando a Izyum disoccupata. E sarà così in ogni città e villaggio ucraini. Ci stiamo muovendo in una sola direzione: avanti e verso la vittoria”.

Nei giorni scorsi, infatti, l’esercito ucraino ha bonificato divere aree di territorio occupato, costringendo i militari del Cremlino a ritirarsi.