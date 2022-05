Lo dicono fonti leghiste

Matteo Salvini, leader della Lega, potrebbe recarsi a Mosca nei prossimi giorni. Lo dicono fonti del Carroccio, sottolineando, però, che nessun viaggio è stato ancora organizzato e si tratta di un’ipotesi di lavoro. è Lo scopo è ‘facilitare’ i negoziati di pace.

Sempre oggi Matteo Salvini ha commentato il colloquio telefonico avuto ieri, giovedì 26 maggio, tra il presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Federazione russa: “Bene i contatti diretti fra Draghi e Putin, giusto tenere aperti i canali diplomatici e chiedere alla Russia gesti di pace, a partire dalla riapertura alle esportazioni di grano. Anche la Lega, e io personalmente, insistiamo e insisteremo per far tornare le parti in conflitto al tavolo dei negoziati e per un cessate il fuoco, per evitare che la guerra faccia altri morti, prosegua o peggio ancora si estenda”.

Critico Carlo Calenda, leader di Azione, che su Tagadà, La7, ha detto: “Quando Salvini dice che intende far tornare le parti a un tavolo di negoziati sembra miss universo. Quando miss universo vince e le chiedono cosa vuoi, risponde: La pace nel mondo. Questa non è una dichiarazione politica, è una cosa tipo: voglio bene alla mamma. Salvini non dice mai che Putin non ci pensa proprio a sedere al tavolo della pace e continua ad aggredire il Paese. Ricordo che Salvini accoglieva Mattarella al Parlamento europeo dicendo: darei indietro due Mattarella per mezzo Putin. In un Paese normale una persona che dice un cosa del genere in un consesso istituzionale non prende più il voto nemmeno di sua zia”.