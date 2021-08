È successo negli Stati Uniti d'America

Nel corso di una settimana, l’intera vita di una famiglia statunitense è stata devastata dagli effetti mortali del coronavirus.

Tiffany Devereaux di Callahan, Florida, ha salutato sua nonna, sua madre e il suo fidanzato, Britt McCall, 35 anni, nell’arco di cinque giorni che si sono conclusi giovedì scorso, 29 luglio. Il giorno dopo, venerdì, è morto anche il padre del suo fidanzato, il futuro suocero.

«È come un pugnale conficcato mio cuore», ha detto la ragazza che con Britt è stata insieme per nove anni. Tiffany ha anche perso la madre Darlene, 65 anni e la nonna Ruth, 85 anni.

Su Facebook la donna ha scritto: «Il Covid ha colpito duramente la mia e la famiglia di Britt. Sono devastata e distrutta».

Per via della perdita di così tanti membri della famiglia in un così breve lasso di tempo, Tiffany ha rivelato che ha dovuto saltare il funerale della nonna in modo da poter dire addio alla madre.

In un’intervista rilasciata alla stampa locale la scorsa settimana, dopo la morte di suo fratello Bitt, Payten ha raccontato che la sua famiglia, compresi i genitori ricoverati in ospedale, Mark e Sherry McCall, avevano paura di farsi vaccinare. Anche Mark, però, è morto a causa delle complicazioni legate al Covid-19.

La nonna di Tiffany, Ruth, era l’unica ad essersi vaccinati. I rapporti, a tal proposito, mostrano che la maggior parte delle persone ricoverate in ospedale per il COVID-19 nelle ultime settimane non sono vaccinate o sono anziane o immunocompromesse.

Adesso Payten McCall e Tiffany Devereaux stanno esortando gli altri ad aiutare se stessi – e le loro famiglie – facendosi vaccinare contro l’infezione.

«L’ultimo desiderio di mia madre e del mio fidanzato era che io mi vaccinassi. Mi hanno detto quanto fosse doloroso questo virus… Voglio solo che tutti sappiano quanto sia importante», ha raccontato la ragazza.

Payten ha aggiunto che spera che gli altri sappiano che non sono soli se hanno paura del vaccino ma che può salvargli la vita.

«Voglio che la mia storia aiuti qualcuno che ha paura di essere vaccinato. Qualcuno che sta lottando come noi e che sappia che non è solo», ha aggiunto Tiffany.