Le parole di John Kirby, portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale degli USA

John Kirby, portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, in un briefing con la stampa, ha affermato: “La Cina sta diventando sempre più aggressiva sfortunatamente, soprattutto nello stretto di Taiwan. Siamo pronti ad affrontarli. Prima o poi qualcuno si farà male”.

Stoltenberg: “Cina e Russia sempre più vicine”

Jens Stoltenberg, segretario generale della NATO, nel suo intervento al NATO Youth Summit, ha dichiarato: “La Cina e la Russia sono sempre più vicine, recentemente hanno svolto una grande esercitazione navale congiunta e vediamo sempre più pattugliamenti, sia aerei che navali, condotti insieme” dai due Paesi.

“La Cina – ha aggiunto – non dovrebbe usare la forza per cambiare status quo di Taiwan. Gli alleati della NATO non stanno cambiando sulla politica di ‘una sola Cina’ e non c’è giustificazione per minacce e per i comportamenti che abbiamo visto da parte della Cina negli ultimi mesi”. In ogni caso, “ogni disputa va risolta con mezzi diplomatici e non militari. La Cina non sta minacciando solo Taiwan, ma anche altri Paesi vicini nelle sue azioni mirate ad avere il controllo del Mar cinese meridionale”, ha concluso.

Nonostante le tensioni, però, gli USA e la Cina hanno inviato navi da guerra alle esercitazioni navali multinazionali iniziate in Indonesia, nelle acque orientali al largo dell’isola di Sulawesi. La Marina statunitense ha inviato in esercitazione una nave da combattimento costiera.