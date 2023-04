A Dadeville, Alabama

Una festa di compleanno a Dadeville, in Alabama (Stati Uniti d’America), è stata teatro di una sparatoria nella prima serata di sabato intorno alle 22:30 (ora locale), che ha causato la morte di diversi adolescenti.

La tragedia è avvenuta in una sala da ballo dove si festeggiava il compleanno di un 16enne. In una breve nota in cui non si dice nulla sull’autore (o gli autori) degli spari, le autorità hanno confermato che ci sono stati 4 morti e “vari feriti”.

La sparatoria, su cui è stata aperta un’indagine, avrebbe anche provocato un numero imprecisato di feriti. Alla festa erano presenti oltre 50 persone.

Si è appreso che la strage sarebbe iniziata a causa di un alterco durante la festa per i 16 anni di un adolescente.