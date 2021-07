È successo negli Stati Uniti d'America

Negli Stati Uniti d’America una giovane infermiera del Pronto Soccorso, contagiata dal Covid-19, è morta dopo le complicazioni dovute al coronavirus. Diceva alle persone di non vaccinarsi.

Olivia Guidry, di Lafayette, Louisiana, 21 anni, è deceduta dopo avere combattuto il virus nell’unità di terapia intensiva. L’8 luglio scorso, la sorella dell’infermiera ha scritto su Facebook che Olivia aveva la febbre altissima ed era stata colpita da un attacco convulsivo dopo aver ricevuto la diagnosi di Covid-19 diversi giorni prima.

Successivamente è stato trovato del liquido nel cervello di Olivia ed è stata messa in coma farmacologico in modo che i medici potessero tentare di rimuoverlo. Le condizioni di Olivia sono peggiorate domenica scorsa, lo stesso giorno in cui la sorella ha annunciato la morte sui social media: «Mia dolce ragazza, ci sono così tante cose che potrei dire ma il mio cuore semplicemente non riesce a trovare le parole», ha scritto.

E ancora: «Mi mancherai ogni giorno, per il resto della mia vita… Una ragazza bella, intelligente, gentile e amorevole con così tanta vita da vivere e che ha vissuto il suo tempo con gioia e vitalità. Sei stata la mia migliore amica. Non riesco davvero a immaginare la vita senza di te. Ci rivedremo un giorno ma in questo momento il mio cuore è in frantumi».

L’infermiera, comunque, sui social media pubblicava post su teorie cospirative infondate sui vaccini anti Covid-19. Olivia Guidry, ad esempio, su Twitter aveva anche condiviso un post con cui si era riferita alla campagna vaccinale globale come «un esperimento sociale» volto a controllare le persone.

Nel luglio 2020, prima dell’approvazione dei farmaci, la ragazza ha scritto: «Questo vaccino è stato rilasciato utilizzando la tecnologia del DNA ricombinante più velocemente di qualsiasi altro vaccino al mondo. Manipola il tuo DNA al più piccolo livello molecolare. Non farlo. Non farlo. Non è sicuro». E poi: «Sono l’unica a pensare che stiano cercando di vedere come possono controllarci?».

Il profilo Twitter dell’infermiera è stato cancellato ma gli screenshot dei tweet sono stati condivisi online.