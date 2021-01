È successo nel Regno Unito

Nel Regno Unito un padre di 27 anni è morto all’improvviso a casa per un sospetto attacco di cuore. Aveva deciso di farsi dimettere dall’ospedale per paura del Covid-19. Ne dà notizia il Daily Mail.

L’uomo si chiamava David Warner, originario di Guildford: soffriva di dolori al petto quando è stato ricoverato in ospedale all’inizio di questo mese, dov’è è stato anche sottoposto al tampone.

In attesa di conoscere i risultati del test, Warner era stato messo in un reparto per il trattamento del Covid-19. Una scelta che lo ha impaurito perché temeva di contagiarsi e di infettare così la sua famiglia, come raccontato dalla sua compagna, la 21enne Vicky Jones, a The Sun.

Il 1° gennaio, pochi giorni dopo essere tornato a casa con la sua compagna e la figlia di sei mesi Evie, David è stato trovato morto nel soggiorno. I paramedici sospettano che il 27enne abbia avuto un attacco di cuore ma questo deve essere ancora confermato da un’autopsia.

La compagna ha riferito che il suo partner si era rifiutato di restare in un reparto Covid-19 dopo che i medici gli avevano chiesto di aspettare lì i risultati del suo test: «Ha puntato i piedi e ha detto che aveva una bambina di sei mesi a casa e preferiva correre il rischio con qualunque cosa gli stesse provocando il dolore al petto piuttosto che rischiare di infettare Evie». Il test ha poi dato esito negativo.

L’uomo, prima di morire, si era occupato della figlia: l’aveva nutrita e le aveva cambiato il pannolino, mettendola sulla sua sedia gonfiabile. Poi il decesso.