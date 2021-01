Il dato comunicato dal Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha aggiornato il numero dei vaccinati contro il Covid-19 in Italia con il farmaco di Pfizer/BioNTech. Alle 13.30 il dato è di 46.030 persone.

La campagna di vaccinazione di massa è cominciata lo scorso 28 dicembre in tutta Italia. Il maggior numero di vaccini somministrati si registra nel Lazio (9.526), in Veneto (6.041), in Piemonte (6.24) e in Toscana (3.579). In Lombardia, dove fino ad ora è stato consegnato presso le strutture il maggior numero di dosi, ne sono state somministrate 2.171, pari al 2,7% del totale. In Campania la percentuale arriva al 9,2%, cioè 3.111 vaccini somministrati. In Sicilia, invece, sono state somministrate 2.471 dosi, il 5,3%.

Dei 46.030 vaccinati, 26.268 sono donne e 19.762 sono uomini. La maggior parte di queste sono operatori sanitari e sociosanitari (40.499) mentre 2.193 appartengono a personale non sanitario e 3.338 sono ospiti delle strutture residenziali.

Per quanto riguarda le fasce d’età, quella che ha riscontrato più vaccinazioni è tra i 50 e 59 anni di età con 13.194 persone seguita da 40-49 anni (10.579) e 30-39 anni (8.033).

Si tratta, comunque, di un andamento lento, dal momento che ieri sera il preport parlava di 45.667 dosi iniettate, molto probabilmente a causa del periodo festivo.