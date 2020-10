Le parole del super virologo statunitense e di origine italiana

Anthony Fauci, virologo, capo della task force della Casa Bianca contro il Covid-19, ha affermato che le prime dosi di un vaccino sicuro ed efficace contro l’infezione potrebbero essere disponibili già tra la fine di dicembre e l’inizio di dicembre.

Il farmaco andrebbe prima somministrato ad alcune categorie a richio di americani. L’esperto è convinto di ciò in relazione ai trial in corso per i vaccini di Moderna Inc. e Pfizer.

Il virologo, però, ha voluto chiarire che ci vorrà del tempo prima che ci sia l’immunità collettiva a livello nazionale e globale. Insomma, la vita tornerà ad essere normale «non prima della fine del 2021, almeno».

Su Fauci – che sarà premiato domani con il Leonardo Da Vinci Award for Leadership in Health and Science – è intervenuto anche l’attore Leonardo DiCaprio che ha detto: «Mentre il Covid fa restare la maggioranza di noi a casa in questi giorni, gente come il dr. Anthony Fauci va al lavoro ogni giorno con un obiettivo: vedere la nostra nazione superare la più devastante pandemia in un secolo».

Il premio sarà consegnato durante un Gala virtuale con cui la Fondazione nazionale degli italoamericani celebrerà il suo 45esimo anniversario. Oltre a DiCaprio, parteciperanno anche Al Pacino, Alan Alda, Andrea Bocelli, Anjelica Huston, Bono, Francis Ford Coppola, Isabella Rossellini, Joe Mantegna, John Turturro, Marisa Tomei, Martin Scorsese, Michael Douglas, Robert De Niro.