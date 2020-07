Novità da Moderna Inc. (USA)

Ci sono novità da Moderna Inc., la società americana che negli USA, in collaborazione con l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, sta sviluppando il vaccino anti Covid-19.

Infatti, pare che il farmaco sia efficace sui macachi. Lo ha riportato il New York Times, citando un rapporto pubblicato sul New England Journal of Medicine.

Si è appreso che i macachi che hanno ricevuto il vaccino e sono stati successivamente infettati con il Sars-CoV-2, sono stati capaci di eliminare rapidamente il virus dai polmoni.

L’analisi è stata condotta su tre gruppi di otto macachi, ai quali sono stati somministrati placebo o vaccino in due dosi diversi. Da rimarcare che il vaccino sperimentato dalla Università di Oxford non ha dato gli stessi risultati quando è stato testato sulle scimmie. Sia il vaccino sviluppato da Moderna che quello di Oxford in collaborazione con AstraZeneca è entrato nell’ultimo stadio della sperimentazione, con la somministrazione a volontari umani.

Proprio lunedì scorso, infatti, i National Institutes of Health hanno annunciato l’inizio della fase 3 della sperimentazione multicentrica di mRna-1273 (questo il nome del candidato vaccino) su 30 mila americani adulti sani.