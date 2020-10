I dettagli di uno studio olandese

Il vaccino contro l’influenza stagionale proteggerebbe anche contro il Covid-19. Lo sostiene uno studio olandese pubblicato sul server MedRxiv e ripreso da Futura-Sciences.

Nel dettaglio, i ricercatori hanno scoperto che il personale ospedaliero che si è vaccinato lo scorso anno contro l’influenza ha avuto una probabilità inferiore del 39% di essere infettato dal nuovo coronavirus.

Inoltre, test in vitro hanno anche evidenziato che il vaccino quadrivalente induce una risposta immunitaria contro il SARS-CoV-2, «compreso il potenziamento delle risposte delle citochine», cioé delle molecole infiammatorie rilasciate dal sistema immunitario in presenza di un patogeno.

Secondo i ricercatori «questi dati, combinati con quelli di ricerche precedenti, significano che il vaccino antinfluenzale può offrire una protezione parziale contro entrambe le infezioni questo inverno».

Insomma, un’altra buona notizia per raccomandare l’uso del vaccino influenzale, soprattutto per le persone più a rischio, come gli anziani.