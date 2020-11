L'annuncio del presidente di Pfizer

Il vaccino contro il Covid-19 sviluppato da Pfizer e BioNTech ha dimostrato di essere efficace al 90% nell’impedire alle persone di contrarre il coronavirus.

La fase 3 dello studio ha coinvolto 43.538 partecipanti da sei Paesi. Hanno ricevuto due dosi di vaccino o un placebo, con il 90% protetto dal coronavirus entro 28 giorni dalla somministrazione.

Come affermato dall’azienda farmaceutica statunitense, soltanto 94 persone che hanno preso parte allo studio hanno sviluppato il coronavirus e non sono stati segnalati problemi di sicurezza seri.

Albert Bourla, presidente e amministratore delegato della Pfizer, ha affermato: «Oggi è un grande giorno per la scienza e l’umanità. La prima serie di risultati del nostro studio di fase 3 sul vaccino contro il Covid-19 fornisce la prova iniziale della capacità del vaccino di prevenire la malattia». E ancora: «Abbiamo compiuto un passo avanti significativo nel fornire alle persone di tutto il mondo una svolta necessaria per contribuire a porre fine a questa crisi sanitaria globale». Il vaccino di Pfizer e BioNTech è uno dei circa 12 che si trovano nella fase finale dei test ma è il primo a produrre dei risultati.

Il neo eletto presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, ha affermato: «Le notizie riguardanti il vaccino di Pfizer contro il coronavirus ci danno motivo di speranza ma allo stesso tempo, è importante capire che la fine della battaglia contro il Covid-19 è ancora lontana diversi mesi».

Biden ha, infatti, avvertio che, anche se la situazione dovesse evolvere positivamente, «ci vorranno molti mesi prima che ci possa essere una diffusa vaccinazione in questo Paese». Per questo, «la mascherina rimane un’arma più potente contro il virus del vaccino. Le notizie di oggi non cambiano questa urgente realtà. Gli americani dovranno fare affidamento sulle mascherine, sul distanziamento, sul tracciamento dei contatti, sul lavaggio delle manu e altre misure per tenersi al sicuro il prossimo anno. Le notizie di oggi sono grandi notizie, ma non cambiano i fatti. L’America ancora perde oltre 1.000 persone al giorno per il Covid-19 e il numero sta crescendo. È la realtà al momento e per i prossimi mesi. L’annuncio di oggi promette la possibilità di un cambiamento per il prossimo anno, ma il lavoro davanti a noi resta lo stesso», ha concluso Biden.