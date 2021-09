Johnson & Johnson (J&J) ha dichiarato oggi, martedì 21 settembre, che un secondo vaccino contro il Covid-19, somministrato circa due mesi dopo il primo, ha aumentato la sua efficacia al 94% negli Stati Uniti contro le forme da moderate a gravi della malattia. Ciò è paragonabile al 70% di protezione con una singola dose.

I dati aiutano J&J a presentare le sue ragioni alle autorità di regolamentazione statunitensi per una dose di richiamo anche se la società sottolinea la durata del suo vaccino a iniezione singola come strumento per alleviare la pandemia globale.

Il presidente degli USA Joe Biden sta spingendo per le dosi di richiamo di fronte ai crescenti ricoveri causati dalla variante Delta e J&J, l’unico produttore di farmaci con un vaccino Covid-19 approvato negli Stati Uniti, è stato sotto pressione per produrre prove sull’efficacia di una dose aggiuntiva.

La società ha ora «generato prove del fatto che una dose di richiamo aumenta ulteriormente la protezione contro il Covid-19», ha dichiarato martedì mattina il dott. Paul Stoffels, direttore scientifico di J&J.

J&J ha affermato che un richiamo somministrato due mesi dopo la prima dose ha aumentato i livelli di anticorpi da quattro a sei volte. Se somministrati sei mesi dopo la prima dose, i livelli di anticorpi sono aumentati di dodici volte, come hanno mostrato i dati pubblicati il mese scorso, suggerendo un grande miglioramento della protezione con l’intervallo più lungo tra le dosi.

Infne, gli effetti collaterali con due dosi sono paragonabili a quelli osservati negli studi con il vaccino a dose singola. I dati devono ancora essere sottoposti a revisione paritaria, ma saranno presentati per la pubblicazione nei prossimi mesi.