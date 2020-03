La conferenza stampa di Mike Pence

Mike Pence, vicepresidente degli Stati Uniti d’America, in una conferenza stampa sull’emergenza coronavirus, ha annunciato che nelle prossime 12 ore saranno avviati i controlli su tutti i passeggeri provenienti dall’Italia, spiegando che si tratterà di «vari controlli di temperatura successivi per le persone», sin da prima che s’imbarchino.

Pence ha anche comunicato che tali controlli riguarderanno anche i passeggeri diretti negli Usa dalla Corea del Sud. «Tutti saranno sottoposti a controlli multipli» anche negli scali di partenza, ha dichiarato Pence, senza escludere che le restrizioni possano essere estese. «Sarà il presidente a decidere», ha aggiunto.

Mike Pence, nonostante le sei vittime registrate negli Usa, ha affermato che «il rischio per gli Stati Uniti resta basso». Inoltre, dopo avere incontrato nel pomeriggio le aziende farmaceutiche insieme al presidente Donald Trump, ha annunciato che si potrebbe arrivare a un vaccino per il Covid 19 in sei mesi.

Infine, Pence ha detto: «Io viaggio per il Paese tutto il tempo. In questo momento occorre usare buon senso e lavarsi le mani».