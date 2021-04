Si tratta di due cittadini indiani di Bassano

La variante indiana ‘a doppia mutazione’, che sta avendo un fortissimo impatto in India, è stata riscontrata anche in Italia, in Veneto. Lo ha annunciato il governatore Luca Zaia, durante la conferenza stampa di aggiornamento sulla situazione dell’epidemia di Covid-19 nella Regione.

«Si tratta di due cittadini indiani di Bassano, padre e figlia, con la variante indiana». Le varianti «sono migliaia, e prima o poi arrivano tutte. Abbiamo questa novità e affrontiamo giorno dopo giorno questi aspetti, e andiamo avanti».

A proposito di questa variante, Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ospite di Che giorno è, su Rai Radio 1, ha affermato: «Stiamo monitorando e per quanto riguarda i recenti focolai si cerca di contingentare. Il provvedimento sull’India, ovvero chiudere i voli, va in quella direzione di prudenza e cautela. Stiamo affrontando una pandemia e stiamo vaccinando, ma dobbiamo essere anche prudenti e preparati. È chiaro che quando aumenteranno le immunizzazione potremmo permetterci di affrontare meglio anche il tema delle varianti».