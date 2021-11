I contagi riscontrati a Caserta

A Caserta 3 positivi nella classe del figlio del paziente zero della variante Omicron.

Si tratta di un docente e di due compagni di classi del figlio.

Nuova circolare: basta un solo contagiato per tornare in DAD.

Altri tre casi positivi al Covid-19, probabilmente legati al primo contagio di variante sudafricana in Italia, sono stati riscontrati a Caserta, in Campania. Si tratta di un docente e due compagni di classe di uno dei figli del paziente zero, il manager di Caserta dell’ENI trovato positivo alla variante Omicron.

I risultati definitivi sullo screening disposto su docenti e compagni di classe dei due minori hanno rivelato le nuove positività. Ora si dovrà procedere al sequenziamento per stabilire se si tratta effettivamente di Omicron.

Quindi, al momento, sono quattro i casi di positività alla variante sudafricana trovati in Italia, tutti a Caserta e lagati al manager dell’ENI, impegnato in Africa Australe per lavoro. Ieri, infatti, il laboratorio del Cotugno di Napoli ha scoperto che anche i due figli e la moglie del paziente zero erano positivi ad Omicron, mentre per la madre e la suocera del paziente zero non è stato possibile procedere al sequenziamento per la bassa carica virale. Le due classi della scuola elementare di Caserta, frequentate dai due figli del manager, resteranno in isolamento, con il ricorso alla DAD, fino al 3 dicembre.

“Basta un solo contagiato per tornare in DAD”

Tra l’altro, proprio oggi, il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ai microfoni di Radio anch’io, su Rai Radio 1, ha annunciato che, a proposito di scuola, “stiamo affrontando la situazione di fronte a un quadro che cambia costantemente. Visto il forte aumento dei contagiati della platea under 12, per i quali ancora non c’è il via libera al vaccino, abbiamo ritenuto prudente di tornare alla previsione inziale” e cioè “in presenza di un positivo in classe scatta la Dad”.

Ciò è stato stabilito da una circolare ministeriale firmata ieri sera.