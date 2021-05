E avanza la campagna di vaccinazione in tutto il mondo

Nonostante la comparsa frequente di nuove varianti del coronavirus, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dato una buona notizia.

Oggi, giovedì 20 maggio, l’OMS ha dichiarato che i vaccini attualmente disponibili, cioè quelli che sono stati approvati, sono efficaci contro «tutte le varianti» del coronavirus.

Quindi, la vaccinazione in Italia e nel resto del mondo può proseguire ancora di più con maggiore fiducia, mentre Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, da parte sua, ha annunciato che la campagna europea sta raggiungendo quella americana.

Von der Leyen ha detto: «Il nostro obiettivo è avere un vaccino disponibile per il 70% di tutti gli adulti entro la fine di luglio (…) che è quasi lo stesso obiettivo che gli Stati Uniti si sono prefissati».

Sebbene l’affermazione dell’OMS sia molto positiva, la stessa organizzazione ha avvertito che la lotta contro il Covid-19 non è finita e che dobbiamo continuare ad agire con cautela.

Hans Kluge, direttore dell’OMS Europa, ha ricordato, inoltre, che «la pandemia non è finita. I vaccini possono essere una luce in fondo al tunnel ma non possiamo farci accecare da quella luce».

Hans Kluge ha anche annunciato che è meglio continuare a evitare i voli internazionali «di fronte a una minaccia persistente e a nuove incertezze».

Come promemoria, la pandemia ha finora ucciso 3.419.446 persone e quasi 165 milioni di persone sono state contagiate. Al contempo, però, la vaccinazione sta avanzando con oltre 1,5 miliardi di dosi somministrate in tutto il mondo.