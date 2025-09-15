Valgono 5 miliardi di euro gli investimenti per il sito catanese di STM. Il dato è stato confermato oggi durante un vertice tenuto a Roma al quale, su delega del Presidente della Regione, ha preso parte l’assessore alle Attività Produttive Edy Tamajo.

Tavolo plenario per STM

Il tavolo plenario su STMicroelectronics presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del ministro Adolfo Urso è servito a ribadire e confermare il percorso già individuato.

Il ministro ha ribadito l’importanza dell’investimento da 5 miliardi di euro approvato dalla Commissione europea per il sito di Catania, sottolineando anche il superamento delle ultime criticità relative all’approvvigionamento idrico e alla gestione delle acque, grazie alla collaborazione con Regione ed enti locali.

Il ruolo della Sicilia

“La Sicilia è stata protagonista di questo percorso, con i 300 milioni di fondi STEP già deliberati, per sostenere lo sviluppo della sede di Catania, cuore strategico della multinazionale europea dei semiconduttori” ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive della Sicilia Edy Tamajo.

“Si tratta di un passo fondamentale per il rilancio industriale e l’innovazione tecnologica del nostro territorio. Con questo investimento, Catania può e deve diventare il polo europeo del carburo di silicio, tecnologia cruciale per la transizione energetica e la mobilità elettrica. La Regione continuerà a fare la propria parte per accompagnare questo progetto storico, che significa crescita, occupazione e nuove opportunità per i nostri giovani”.