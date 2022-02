In Gazzetta Ufficiale

È già online e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 1.175 allievi marescialli al 94° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2022/2023. Opportunità per i cittadini italiani che hanno il diploma.

In tutto 1.133 posti a disposizione

I posti disponibili sono ripartiti tra 1.133 destinati al contingente ordinario; 42 destinati al contingente di mare, suddivisi in 7 riservati alla specializzazione “nocchiere abilitato al comando” (NAC) e 35 riservati alla specializzazione “tecnico di macchina” (TDM).

I requisiti per partecipare al bando

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani i quali, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda siano in possesso del diploma d’istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea o non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell’anno scolastico 2022/2023.

Come fare domanda per il concorso

La domanda di partecipazione al concorso, da presentare entro le ore 12.00 del 21 marzo 2022, dovrà essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono munirsi o di Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure del Sistema di identificazione digitale “Entra con CIE” con l’impiego della carta di identità elettronica (CIE) rilasciata dal Comune di residenza. Ultimata la registrazione al portale, i candidati possono compilare il form della domanda di partecipazione – raggiungibile tramite la propria area riservata – e concluderne la presentazione seguendo le istruzioni del sistema automatizzato. Sul sito internet www.gdf.gov.it – area “Concorsi” è possibile prendere visione del bando e acquisire ulteriori e più complete informazioni di dettaglio.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando per il concorso di ammissione al 12° corso triennale (2022-2025) di 671 allievi marescialli del ruolo ispettori dei carabinieri. Nuove opportunità per chi vuole entrare nel mondo dell’arma dei Carabinieri. Per partecipare bisogna avere massimo 25 anni e un diploma di maturità. Ecco tutti i requisiti.

I requisiti per la partecipazione al bando

Per il concorso allievi marescialli carabinieri serve avere cittadinanza italiana, età compresa tra 17 e 25 anni e il diploma di maturità. Inoltre il godimento dei diritti civili e politici, non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio della non menzione, non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi e non trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di maresciallo dell’Arma dei carabinieri, essere in possesso di condotta incensurabile.

Il bando per allievi marescialli

I posti sono 671 ma una parte, per l’esattezza 134, sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e delle forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; ai diplomati delle Scuole militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica; agli assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito italiano, dall’Istituto Andrea Doria per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare, dall’Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri. Il concorso è aperto anche ai militari dell’Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e a quello degli appuntati e carabinieri, anche gli appartenenti al ruolo forestale, ma anche gli allievi carabinieri che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande siano idonei al servizio militare incondizionato, abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al termine dell’anno scolastico 2021 2022, il diploma d’istruzione secondaria di secondo grado.

Come fare domanda

La domanda per partecipare al concorso per marescialli carabinieri 2022 va presentata esclusivamente online cliccando sulla sezione concorsi del sito istituzionale dell’Arma dei Carabinieri. È necessario fare l’accesso tramite Spid o Cns ed essere in possesso di un indirizzo Pec. Per fare la domanda ci sarà tempo fino al 24 marzo 2022.