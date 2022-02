Il bando online

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando per il concorso di ammissione al 12° corso triennale (2022-2025) di 671 allievi marescialli del ruolo ispettori dei carabinieri. Nuove opportunità per chi vuole entrare nel mondo dell’arma dei Carabinieri. Per partecipare bisogna avere massimo 25 anni e un diploma di maturità. Ecco tutti i requisiti.

I requisiti per la partecipazione al bando

Per il concorso allievi marescialli carabinieri serve avere cittadinanza italiana, età compresa tra 17 e 25 anni e il diploma di maturità. Inoltre il godimento dei diritti civili e politici, non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio della non menzione, non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi e non trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di maresciallo dell’Arma dei carabinieri, essere in possesso di condotta incensurabile.

Il bando per allievi marescialli

I posti sono 671 ma una parte, per l’esattezza 134, sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e delle forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; ai diplomati delle Scuole militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica; agli assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito italiano, dall’Istituto Andrea Doria per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare, dall’Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri. Il concorso è aperto anche ai militari dell’Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e a quello degli appuntati e carabinieri, anche gli appartenenti al ruolo forestale, ma anche gli allievi carabinieri che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande siano idonei al servizio militare incondizionato, abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al termine dell’anno scolastico 2021 2022, il diploma d’istruzione secondaria di secondo grado.

Come fare domanda

La domanda per partecipare al concorso per marescialli carabinieri 2022 va presentata esclusivamente online cliccando sulla sezione concorsi del sito istituzionale dell’Arma dei Carabinieri. È necessario fare l’accesso tramite Spid o Cns ed essere in possesso di un indirizzo Pec. Per fare la domanda ci sarà tempo fino al 24 marzo 2022.

Le prove da affrontare

Il concorso prevede sei momenti con una serie di test. Innanzitutto una prova preliminare di 60 minuti che prevede la somministrazione di un massimo di 100 quesiti di cultura generale, logica, informatica, ragionamento verbale, conoscenza di una lingua straniera a scelta tra il francese, l’inglese, lo spagnolo e il tedesco. Le prove di efficienza fisica consisteranno nello svolgimento di alcuni esercizi: corsa 1000 metri piani, piegamenti sulle braccia, salto in alto.

Prove scritte e orali

La prova scritta di conoscenza della lingua italiana consisterà nella somministrazione di 60 quesiti a risposta multipla, volta a verificare la padronanza linguistica attraverso l’accertamento della conoscenza delle strutture fondamentali della lingua (ortografia, morfologia, sintassi, lessico e semantica), delle abilità di ragionamento verbale induttivo nonché della capacità di comprensione di un testo scritto (intesa come capacità di saper leggere e comprendere testi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi). La prova orale di 30 minuti massimo consisterà in una interrogazione su argomenti tratti da 3 tesi estratte a sorte, una per ciascuna delle seguenti materie: storia contemporanea;

geografia, costituzione e cittadinanza italiana.