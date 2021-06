Il parere del Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) ha dato il via libera all‘apertura delle discoteche in zona bianca.

Gli esperti consegneranno il parere al Governo Draghi a cui spetterà di indicare una data per la riapertura.

Il CTS, comunque, ha fissato dei limiti. Si potrà entrare in discoteca soltanto con il green pass (certificato di guarigione o di vaccinazione o tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti); bisognerà conservare i contatti dei clienti per 14 giorni, in modo da consentire il tracciamento in caso di necessità; gli ingressi saranno contingentati.

Prima della notizia del parere del CTS, il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a margine dell’incontro con i vertici della Regione Marche, aveva detto: «Sono convinto che il criterio del green pass, nel momento in cui lo abbiamo accettato come quello che garantisce spostamenti e ci permette di assistere a eventi in sicurezza, possa essere declinato anche alle discoteche, con una riapertura graduale e in sicurezza».

L’esponente del governo ha anche ricordato di aver incontrato ieri, insieme al sottosegretario Paolo Sileri, il professor Franco Locatelli, coordinatore del CTS, «per fare delle valutazioni».

Infine, il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla riapertura delle discoteche, a Raiuno aveva detto: «il CTS ha ricevuto una richiesta e la sta valutando. Noi ascolteremo le indicazioni del CTS».