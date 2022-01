È successo in provincia di Lucca

A Viareggio un uomo ha sparato dopo che la polizia municipale si è presentata alla sua abitazione per notificargli l’applicazione di un TSO, finendo per colpire in modo lieve un vigile del fuoco che era di supporto alle forze dell’ordine, rimediando una contusione al fianco.

È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 19 gennaio , a Torre del Lago, nel Lucchese.

Ora l’uomo è barricato nella sua abitazione dove si troverebbe anche l’anziano padre. Dalle prime informazioni sembra che il colpo sparato dall’uomo sarebbe stato attutito da una porta su cui è rimbalzato.

L’uomo, un 50enne del posto, non solo si sarebbe rifiutato di aprire ma ha preso una pistola e affacciandosi alla finestra ha minacciato tutti: “Venite che vi sparo in testa, uno ad uno”. Di conseguenza, la polizia ha deciso di chiudere al traffico e ai pedoni la strada in cui si trova la casa del 50enne ma avrebbe anche disposto l’evacuazione di una scuola che si trova nelle vicinanze. L’arma è detenuta illegalmente, hanno fatto sapere i poliziotti.

Tra le persone in strada una giovane ha spiegato che il 44enne da ieri sarebbe “molto agitato e ha minacciato due persone, una ragazza in banca e una signora qui vicino: era al telefono, lui vuol parlare con le persone, se non lo consideri si indigna un po’”.