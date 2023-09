In provincia di Monza e Brianza

Una serena cena condominiale a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e Brianza, ha preso una svolta tragica quando un litigio è sfociato in un grave atto di violenza.

Tutto è iniziato nel mese di giugno, quando un uomo di 44 anni si è recato a casa di sua madre per una visita. Durante la serata, ha deciso di unirsi alla cena condominiale organizzata nello spiazzo della corte dove viveva la sua familiare. Tuttavia, la serenità della cena è stata interrotta da un vicino di casa, un uomo di 60 anni, che ha iniziato a bestemmiare ripetutamente. L’uomo di 44 anni, credente, ha chiesto più volte al suo vicino di smettere, cercando di porre fine alle bestemmie. Tuttavia, il vicino ha ignorato le sue richieste.

Le tensioni sono cresciute, e l’accesa discussione tra i due uomini è sfociata in un confronto fisico. Entrambi hanno impugnato dei coltelli, trasformando la cena in un incubo. Gli altri presenti hanno cercato di intervenire per fermare la rissa.

La Fuga dell’Aggressore

Durante la rissa, il 44enne è riuscito a liberarsi dalla presa del vicino e ha accoltellato il 60enne due volte. Dopo l’aggressione, è riuscito a fuggire dalla scena.

Il ferito è stato immediatamente soccorso dal personale medico del 118, che è intervenuto rapidamente sulla scena. Il 60enne è stato colpito sotto l’ascella sinistra e nella parte bassa della schiena, riportando ferite profonde di circa 5 centimetri. Dopo essere stato ricoverato in ospedale, è stato dimesso dopo pochi giorni di cure.

Aggressore arrestato

I carabinieri della Compagnia di Seregno e della Stazione di Lentate sul Seveso hanno avviato una caccia all’uomo, che è durata diverse settimane. Alla fine, l’aggressore è stato individuato. Si tratta di un individuo senza occupazione con un lungo elenco di precedenti penali, tra cui reati contro la fede pubblica, la persona e il patrimonio.

Ora dovrà affrontare l’accusa di lesioni personali gravissime. Attualmente si trova in carcere, dove sta scontando una condanna di 10 anni, 9 mesi e 20 giorni per vari reati commessi in diverse località tra il 2009 e il 2017.