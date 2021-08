È successo a Vienna, in Austria

Spettacolo piuttosto insolito in un fast food di Vienna, in Austria. Una donna è stata vista mentre teneva al guinzaglio – di colore giallo neon – il suo bambino. Come riportato dal portale austriaco heute.at, molti passanti si sono irritati.

Sul tema del guinzaglio per bambini, comunque, ci sono due diverse scuole di pensiero. Da un lato c’è chi lo reputa del tutto improponibile, dall’altro c’è chi lo ritiene utile.

Il motivo? Dà sicurezza. Tenuti al guinzaglio, ad esempio, i bambini non potrebbero allontanarsi all’improvviso e correre in una strada trafficata dalle auto. Inoltre, i piccoli si potrebbero muovere più liberamente rispetto ad avere la mano tenuta dalla mamma o dal papà. E ancora: i genitori potrebbero passeggiare più tranquillamente, sapendo che il figlio può sì avere più margine di camminata ma non tanto da perderlo di vista.

I critici, invece, ribattono che è degradante per i bambini essere tenuti al guinzaglio. Sottolineano anche che il guinzaglio potrebbe causare nuovi pericoli, come lo restare bloccati o l’aggrovigliarsi attorno al callo. Tuttavia, in Austria, così come altrove, non è espressamente vietato l’uso dei guinzagli per i bambini.

Gli esperti, comunque, ritengono che i genitori dovrebbero lasciare che sia il bambino a decidere. Non facendo domande, ma osservando: se il bambino si sente a disagio, dovrebbe essere evitato. Se il bambino non si preoccupa, non ci sarebbe nulla di male a usarlo.