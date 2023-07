"Tutelare gli animali senzienti"

L’Organizzazione Internazionale Protezione Animali (OIPA) ha lanciato un appello al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, affinché consideri l‘abolizione delle carrozze a trazione animale su tutto il territorio nazionale. Pur apprezzando l’intenzione del Ministro di inasprire le sanzioni per chi abbandona animali domestici sulle strade, l’OIPA invita a seguire la volontà della maggioranza dell’opinione pubblica, che non vuole più vedere i cavalli costretti a trainare carrozze in condizioni spesso estreme.

Carrozze a trazione animale in diminuzione

L’OIPA evidenzia che in Italia sono ormai poche decine i titolari di licenze per carrozze a trazione animale in città come Roma, Firenze, Palermo, Messina e Pisa. Tuttavia, a causa della mancanza di una previsione nazionale, le Amministrazioni locali non possono abolirle. Un esempio è il caso di Roma, dove una delibera d’iniziativa popolare per l’abolizione delle “botticelle” non poté essere approvata a causa di pareri contrari dei Dipartimenti Ambiente e Mobilità, ritenendola in contrasto con la normativa nazionale.

Alternativa ecologica: Trazione elettrica

L’OIPA propone la riconversione delle licenze per carrozze a trazione animale in licenze per taxi, spingendo per l’adozione di veicoli a trazione elettrica. Un esempio positivo è la Reggia di Caserta, dove, dopo la tragica morte di un cavallo nell’agosto 2020 a causa di fatica e caldo, è stata adottata una flottiglia di golfcar per il trasporto dei turisti. Questa soluzione non solo sarebbe eticamente opportuna, ma rappresenterebbe anche un segnale di sensibilità ecologica.

Tutelare gli animali senzienti

L’OIPA sottolinea che la tutela degli animali, compresi i cavalli utilizzati per le carrozze a trazione animale, è un dovere dello Stato. La vita dei cavalli, come quella dei cani e dei gatti, richiede di essere protetta e difesa da situazioni di stress e sforzo eccessivo. Inoltre, l’associazione animalista fa riferimento all’articolo 9 della Costituzione Italiana, che sancisce la difesa degli animali e della biodiversità.