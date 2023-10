A Vignola (Modena)

A Vignola, in provincia di Modena, un uomo ha ucciso la madre e il fratello. I due cadaveri sono stati scoperti all’interno di un’abitazione in via Torino dai carabinieri accorsi sul posto dopo che i vicini di casa avevano dato l’allarme, intorno alle 21.30 di ieri, domenica 1 ottobre, riferendo di avere sentito delle urla.

L’autore del duplice omicidio è stato già individuato. L’uomo è stato portato via dal luogo del delitto in ambulanza con i carabinieri al seguito.

I nomi

L’assassino è il 67enne Uber Cappucci che ha ucciso a coltellate sua madre Anna Malmusi, 88 anni, e il fratello Emore Emore di 67 nell’abitazione familiare. Il responsabile del duplice omicidio ha poi lasciato l’abitazione in ambulanza ed è tuttora piantonato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita.

In fase di ricostruzione la dinamica dei fatti.