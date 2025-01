Viroterapia oncologica: una nuova speranza?

Gli scienziati hanno “mascherato” i tumori per farli “apparire” simili a organi di maiale, ingannando il sistema immunitario e inducendolo ad attaccare le cellule tumorali. Questo stratagemma può arrestare la crescita di un tumore e persino eliminarlo del tutto, come suggeriscono i dati ottenuti da scimmie ed esseri umani. Tuttavia, gli scienziati affermano che sono necessari ulteriori test prima che la reale efficacia della tecnica diventi chiara.

Brian Lichty, immuno-oncologo della McMaster University di Hamilton, in Canada, ha affermato che si tratta ancora di una fase iniziale per questo nuovo approccio. “Spero che resista a ulteriori test clinici”, ha aggiunto.

L’inganno virale

Per ideare una strategia contro il cancro, gli autori hanno preso spunto da una sfida che devono affrontare le persone che ricevono trapianti di organi: il sistema immunitario umano riconosce gli organi trapiantati come corpi estranei e cerca di eliminarli.

Questa sfida è particolarmente acuta per gli organi di maiale trapiantati, che potrebbero integrare la fornitura di fegati, reni e altri organi umani donati. Gli anticorpi umani si attaccano immediatamente agli zuccheri che ricoprono la superficie delle cellule di maiale, portando al rapido rigetto del tessuto trapiantato. (Gli organi di maiale trapiantati negli esseri umani sono bioingegnerizzati per prevenire la risposta anticorpale.)

L’immunologo e chirurgo Yongxiang Zhao dell’Università medica del Guangxi a Nanning, in Cina, si è chiesto se fosse possibile sfruttare questa risposta immunitaria incontrollata e dirigerla contro i tumori.

Per farlo, Zhao e i suoi colleghi hanno combinato le conoscenze della medicina dei trapianti con una strategia antitumorale chiamata viroterapia oncologica, che esiste da decenni. Questo approccio utilizza i virus per attaccare le cellule tumorali o per provocare il sistema immunitario a farlo.

Un patogeno avicolo al servizio della scienza

Per questa terapia, il team di Zhao ha scelto il virus della malattia di Newcastle, che può essere fatale per gli uccelli, ma causa solo una malattia lieve o nessuna malattia negli esseri umani. Applicato ai tumori da solo, il virus non riesce a suscitare una risposta immunitaria sufficientemente forte da essere utile clinicamente. Così il team ha ingegnerizzato i virus della malattia di Newcastle per trasportare le istruzioni genetiche per un enzima chiamato α 1,3-galattosiltransferasi. Questo enzima decora le cellule con alcuni zuccheri di maiale, gli stessi che provocano un feroce attacco anticorpale negli esseri umani che ricevono un trapianto di organo di maiale.

I ricercatori hanno prima testato la terapia su scimmie cinomolgus (Macaca fascicularis). Cinque scimmie con cancro al fegato che hanno ricevuto solo soluzione salina sono morte in media quattro mesi dopo il trattamento. Ma cinque scimmie con cancro che hanno ricevuto il virus che codifica l’enzima sono sopravvissute per più di sei mesi.

I ricercatori hanno poi testato il virus che codifica l’enzima su 23 persone che avevano una varietà di tumori resistenti al trattamento, tra cui quelli del fegato, dell’esofago, del retto, delle ovaie, del polmone, della mammella, della pelle e della cervice. I risultati sono stati contrastanti. Dopo due anni, i tumori di due persone si erano ridotti, ma non erano scomparsi completamente. I tumori di cinque persone avevano smesso di crescere. I tumori di altri partecipanti hanno smesso di crescere, ma poi hanno ricominciato ad espandersi. Solo due partecipanti non hanno ricevuto alcun beneficio dal trattamento, anche se altre due persone hanno abbandonato la sperimentazione prima della fine del primo anno.

È “un po’ insolito” che un trattamento si dimostri promettente in una gamma così ampia di tipi di cancro, ha spiegato Lichty che ipotizza che forse l’infezione con una piccola quantità di virus che codifica l’enzima inneschi una risposta immunitaria autoalimentante, il che potrebbe spiegare l’ampia applicabilità dell’approccio.

Per le persone che non hanno tratto molto beneficio dal trattamento, potrebbe essere perché la loro malattia era progredita troppo e il trattamento ha funzionato troppo lentamente, ha aggiunto Zhao. Lui e i suoi colleghi hanno in programma di testare ulteriormente il sistema, in studi clinici di fase II e III, nei prossimi anni.

Fonte: Nature.

Immagine: Grok.