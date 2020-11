Cosa è permesso e cosa è vietato nelle zone arancioni

C’è confusione, tanta. A Roma si decide una cosa. A Palazzo d’Orleans un’altra. Nei Palazzi comunali un’altra ancora. È il caos, come giustamente sottolineato dal direttore di BlogSicilia.it Manlio Viola. E domani comincia il secondo fine settimana del mese e la domanda che in molti si fanno è: cosa si potrà fare e cosa no? Facciamo ordine, ove possibile.

Innanzitutto, la Sicilia fa parte della fascia di rischio arancione.

Cominciamo: niente gite fuori porta. Non è possibile, infatti, spostarsi da un Comune all’altro ma solo all’interno del proprio a meno che non intercorrano motivi di lavoro, di salute e di necessità. Attenzione anche all’orario: anche in città potremo spostarci liberamente – quindi, senza autocertificazione – dalle 5 alle 22. Prima e dopo vale come poco sopra. C’è da dire che è consentito, naturalmente, il ritorno a casa. Certo vige la raccomandazione (un consiglio, non un divieto) di spostarsi solo se non se può fare a meno.

Chiusi bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie… Permesso solo l’asporto e fino alle 22. Insomma, possiamo comprare una pizza ma dobbiamo consumarla a casa. Sì, perché non si può farlo nelle vicinanze dei locali in quanto ciò che bisogna scongiurare è l’assembramento. La consegna a domicilio, invece, è attiva a qualsiasi orario.

Domani e dopodomani, sabato e domenica, non troveremo i centri commerciali aperti. Mentre lo saranno farmacie, parafarmacie, supermercati, tabacchi (ma no i corner per le scommesse) e le edicole che si trovano al loro interno (e fuori, ovviamente). E gli altri negozi? Tutti aperti (se non si trovano negli appena citati centri commerciali) dove bisogna, però, rispettare sempre le regole: mascherina obbligatoria, distanziamento sociale…

Potremo prendere l’autobus, la metro e il tram ma la capienza è ridotta del 50%. L’unica eccezione riguarda il trasporto scolastico.

Infine, potremo fare una salutare passeggiata? Sì, ma sempre dalle 5 alle 22. Lo stesso vale per gli amanti della corsetta, in giardini e parchi compresi (ma senza jogging di gruppo). Ah, prendere la bicicletta è coonsentito (anche dalle 22 alle 5 per l’attività motoria). Tutto chiaro?