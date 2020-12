Il bel gesto del divo di Hollywood

Will Smith, l’acclamata star di Hollywood, ha regalato una PlayStation 5 a un ragazzino di 14 anni, malato di cancro.

Come raccontato su Unilad, Chuck è stato ricoverato in ospedale per ricevere le cure per la leucemia e il padre Aidan non ha potuto vederlo in ospedale a causa delle restrizioni per il Covid-19. Tuttavia, Aidan ha catturato l’attenzione di internet e di Will Smith ballando nel parcheggio dell’ospedale per il figlio.

L’attore ha, quindi, incontrato Aidan e Chuck con alcuni regali speciali. In primo luogo, Jason Derulo, il re della danza su TikTok, ha aiutato il padre e il figlio con un nuovo ballo. Poi, Will Smith ha regalato a Chuck una PlayStation 5 e una gift card per gentile concessione di Game Stop.

Qui la reazione del 14enne:

Game Stop ha anche annunciato la donazione di 5mila dollari (4.100 euro) al Cook Children’s Medical Center (Texas) dove Chuck ha ricevuto le cure, e Will Smith, dal canto suo, ne ha donati 10mila (8.220).

Un altro gesto di beneficenza dopo quello di Fedez che, in giro per Milano, ha regalato 5 pacchetti da 1000 euro a 5 persone a caso ma appartenenti alle categorie più colpite dall’epidemia di coronavirus.