Dove ha avuto origine il coronavirus

A Wuhan il Festival delle Fragole , due giorni di musica.

il , due giorni di musica. Migliaia di partecipanti e moltissimi senza mascherina.

La movida nella città cinese è tornata il 23 gennaio scorso.

A Wuhan, in Cina, dove ha avuto origine il coronavirus, è stato di recente organizzato un festival musicale a cui hanno partecipato oltre 11mila persone, quasi tutte senza la mascherina.

L’evento musicale è avvenuto poco più di un anno dopo dai primi casi di contagio. Wuhan, quindi, pare avere superato il peggio – anche se le informazioni che provengono dalla Cina vanno prese sempre con il beneficio dell’inventario – mentre nel resto del mondo molti Paesi, come il nostro, quotidianamente devono fare i conti con migliaia di nuovi casi e decessi, nonostante le campagne di vaccinazione.

Il festival delle fragole, il più noto in Cina, si è svolto sabato scorso, 1 maggio, ed è durato due giorni: in migliaia hanno cantato, ballato e saltato. Comunque, stando a quanto riportato dall’organizzazione del festival a Reuteurs, il numero dei partecipanti è stato limitato per motivi di sicurezza. Un partecipante ha detto: «Non è stato facile arrivare dove siamo oggi. La gente ha fatto grandi sforzi e ha pagato un prezzo molto alto. Quindi, sono molto entusiasta di essere qui».

A Wuhan la vita notturna è stata ripristinata il 23 gennaio scorso: sono state aperte anche le discoteche.

VIDEO: