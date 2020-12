I documenti pubblicati dalla CNN

Wuhan Files è il nome che la CNN ha dato a un insieme di documenti di 117 pagine che afferiscono al Centro provinciale per il controllo e la prevenzione delle malattie di Hubei, dove si trova Wuhan.

Ebbene, questi documenti dimostrerebbero che le autorità cinesi non solo hanno sottovalutato l’epidemia e mentito sui numeri ma anche hanno gestito male l’inizio della pandemia di Covid-19.

I giornalisti della CNN hanno evidenziato almeno due date che non corrispondono alla versione del governo (troppo ottimista) che già in primavera aveva suscitato alcuni sospetti sulla sua veridicità.

10 febbraio 2020 : la Cina segnalò 2.478 contagi a livello nazionale ma la sola provincia di Hubei ne rilevò 5.918.

: la Cina segnalò 2.478 contagi a livello nazionale ma la sola provincia di Hubei ne rilevò 5.918. 7 marzo 2020: il dato ufficiale delle vittime allora fu di 2.986 ma i documenti parlano di 3.456 decessi.

Altro elemento che emerge dai file, che riguardano il periodo tra ottobre 2019 ed aprile 2020, è il malfunzionamento del sistema sanitario nella provincia di Hubei che impedì che l’allarme fosse lanciato in anticipo. Già nell’ottobre 2019, infatti, si legge nel rapporto che «un’enorme carenza di personale e di fondi ha seriamente compromesso l’andamento del sistema sanitario pubblico». Il centro di prevenzione delle malattie, inoltre, viene descritto come sottofinanziato, sottoequipaggiato, senza apparecchiature e con personale demotivato e ‘burocratico’.

Inoltre, ad Hubei, all’inizio di dicembre, fu segnalata un’epidemia di influenza molto estesa, ovvero con un tasso di casi di 20 volte superiore all’anno precedente. Ora, sappiamo che i sintomi del Covid-19 sono molto simili a quelli dell’influenza, per cui tale notizia solleva non poco interrogativi. Sooprattutto perché la città più colpita non fu Wuhan ma due altre città, Yichang e Xianning, distanti rispettivamente 300 e 90 chilometri dalla capitale della provincia di Hubei.

Ora, non è certo che ci sia un collegamento con l’attuale pandemia ma uno specialista della salute in Cina, citato dalla CNN, ha affermato: «La gente andava negli ospedali per le cure, aumentando il rischi di infezione da Covid-19».