Prognosi riservata

Zdenek Zeman, leggendario allenatore di Roma e Lazio, è stato ricoverato per un ictus. Le sue condizioni sono stabili, ma la prognosi rimane riservata.

Il noto allenatore Zdenek Zeman è stato ricoverato oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato diagnosticato un ictus. Il 77enne ex allenatore della Roma e della Lazio ha presentato questa mattina un deficit di forza e un disturbo nella produzione del linguaggio, entrambi sintomi compatibili con una ischemia cerebrale. La diagnosi è stata confermata dal personale medico, che ha comunicato che Zeman aveva una pre-esistente comorbidità cardiologica e un precedente ictus.

Condizioni cliniche stabili, ma prognosi riservata

Le condizioni cliniche dell’allenatore sono al momento stabili, ma la sua prognosi resta riservata. La terapia iniziata comprende farmaci antiaggreganti e anticoagulanti, con l’obiettivo di prevenire ulteriori complicazioni. Nonostante il quadro critico, Zeman è descritto come vigile e collaborante durante le sue prime ore di ricovero.

L’importanza della Stroke Unit e dei controlli medici

Zeman è attualmente ricoverato nella Stroke Unit del Policlinico Gemelli, un reparto specializzato nel trattamento delle patologie cerebrali acute. I medici stanno monitorando costantemente i suoi parametri vitali e sono previsti accertamenti cardiologici e neuroradiologici per valutare le condizioni complessive e stabilire le adeguate terapie da seguire. L’equipe medica sta lavorando per garantire un trattamento ottimale per favorire la sua ripresa.