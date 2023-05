Atterrato a Ciampino, accolto da Tajani

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato stamattina a Roma, all’aeroporto di Ciampino, accolto dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, dall’ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melnyk e dall’ambasciatore di Italia a Kiev Pier Francesco Zazo.

Tajani, che è anche vicepremier, ha affermato: “Lavoriamo ovviamente per la pace, sosteniamo tutte le iniziative a favore della pace, però sia chiaro, la pace significa, giustizia, quindi l’indipendenza totale dell’Ucraina“.

Su Telegram, poco dopo l’arrivo in Italia, Zelensky ha scritto: “Roma. Incontri con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Primo Ministro Giorgia Meloni e Papa Francesco. Una visita importante per la vittoria dell’Ucraina”.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, atteso alle 11.30 al Quirinale per il colloquio con Mattarella, dovrebbe arrivare poi intorno alle 13 a Palazzo Chigi. Zelensky e Giorgia Meloni dovrebbero incontrarsi per un pranzo di lavoro, rilasciando poi dichiarazioni alla stampa. Alle 15, invece, l’incontro con Papa Francesco.

Salvini: “Non previsto il mio incontro con Zelensky”

Infine, sulla presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Roma “leggo ricostruzioni surreali in base alle quali io non sarei andato, ma non è mai stato previsto. Il presidente del Consiglio incontra un presidente del Consiglio”.

Così il leader della Lega Matteo Salvini durante un punto stampa a Milano. Ai cronisti che gli chiedevano se avrebbe incontrato Zelensky, Salvini ha replicato: “Ci mancherebbe altro, sono stato alla conferenza stampa di ricostruzione dell’Ucraina dieci giorni fa”.