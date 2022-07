Le parole dell'ex segretario del PD

Nicola Zingaretti, attuale presidente della Regione Lazio, intervenuto a Radio anch’io, ha affermato: “Io candidato in Parlamento? Guardi dipende molto dal mio partito. Io sono amministratore grazie ai cittadini della mia comunità ormai da 14 anni perché abbiamo sempre vinto insieme le elezioni. Io sono a disposizione di un progetto politico, poi dipenderà da Enrico (Letta, n.d.r.), dal gruppo dirigente del PD“.

“La mia consiliatura è finita – ha aggiunto l’ex segretario del Partito Democratico – perché nel Lazio dopo due mandati non ci si può ricandidare e penso che due mandati per un presidente di regione siano sufficienti. Sicuramente combatterò, strada per strada e nelle piazze per ridare speranza a questo paese che è la mia gente e alla mia comunità”.

Alleanze

Zingaretti, a proposito di alleanze per le elezioni del 25 settembre, ha detto che bisogna guardare “a chi sarà d’accordo con una idea di Italia, di un Paese giusto che guardi al futuro e affronti il tema della rivoluzione ambientale, della lotta alle disuguaglianze come pilastro di un nuovo modello di sviluppo. Abbiamo alle spalle anni drammatici in cui parlare di gente povera era percepito come un errore del passato. Una specie di persecuzione. Metteremo in campo questa idea di Italia. Credo che la cosa importante sia parlare con le persone. Il messaggio deve essere chiaro: il Pd è stata la forza pilastro fondamentale nella lotta al Covid e nel PNRR, ora ce la può fare. E saremo garanti del fatto che nessuno verrà lasciato solo”.