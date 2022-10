Il SuperEnalotto regala altri due “5”

Fine settimana fortunato per la Sicilia, ed in particolare per Palermo attraverso il “10eLotto” e le province di Agrigento e Catania con il SuperEnalotto. Tre le vincite che sono state centrate nei rispettivi concorsi che valgono complessivamente quasi 90 mila euro.

Il 10eLotto a Palermo

Il “10eLotto” premia la Sicilia: come riporta Agipronews, a Palermo è stato centrato un “9 Oro” da 50mila euro. L’ultimo concorso del “10eLotto” ha distribuito premi per 22,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,7 miliardi da inizio anno.

Il SuperEnalotto

La Sicilia si scopre fortunata anche con il SuperEnalotto. Nel concorso dell’1 ottobre, come riporta sempre Agipronews, sono stati centrati due “5” del valore di 18.775,93 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata convalidata nel tabacchi di via Sottotenente Palma a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, mentre l’altra è arrivata nel bar di via Giovanni Verga a Paternò, in provincia di Catania.

Il jackpot sempre più ricco

La rincorsa al jackpot prosegue con il montepremi arrivato a 282,4 milioni, record nella storia del gioco, che saranno in palio nella prossima estrazione. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone, in provincia di Fermo, mentre in Sicilia il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni di euro a Caltanissetta.

Il concorso del 15 settembre

La Sicilia l’ultima volta aveva festeggiato con il SuperEnalotto nel concorso del 15 settembre scorso. Furono centrati due “5” del valore di 32.819,73 euro ciascuno in quell’occasione. La prima giocata vincente venne convalidata nell’esercizio di via Filippo Turati 23 a Caltanissetta mentre la seconda si registrò al tabacchi di corso Italia 173 a Carini, in provincia di Palermo.

Ai primi di settembre un altro “5” ricco

La Sicilia di recente era stata premiata dal SuperEnalotto, esattamente nel concorso del 3 settembre quando fu centrato un “5” da 52 mila euro. La giocata vincente venne convalidata presso il punto vendita Scommettiamo, in via Mazzini 62 a Palermo. Anche nei giorni scorsi la Sicilia è tornata a sorridere con il SuperEnalotto: nel concorso del 30 agosto sono stati centrati quattro “5” del valore di 15.547,82 euro ciascuno.