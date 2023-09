In questo modo soccorsi ancora più veloci

Contratto sottoscritto tra la Regione Sicilia e la Tim per il potenziamento tecnologico del 118 siciliano. A sottoscrivere l’accordo il dipartimento regionale per la Pianificazione strategica. La firma arriva in seguito a una gara ad evidenza pubblica per un costo di circa 30,5 milioni di euro. L’azienda fornirà per 9 anni tutte le componenti infrastrutturali, tecnologiche ed informatiche del nuovo sistema operativo dell’emergenza-urgenza 118 in Sicilia. “Grazie al potenziamento tecnologico ed informatico voluto dall’Assessorato regionale alla Salute – afferma Riccardo Castro, presidente della Seus 118 – i soccorsi del 118 siciliano potranno essere ancora più rapidi ed efficaci”.

Scambi veloci di informazioni tra sedi operative

“Si tratta di un risultato molto importante e raggiunto in piena sinergia con il direttore generale Salvatore Iacolino – aggiunge Castro -. La piattaforma beneficerà del ‘vicariamento’ reciproco tra sedi operative in caso di indisponibilità di una delle stesse. Inoltre sarà assistita da una maggior velocità di risposta e dialogo con gli utenti, garantendo così un soccorso più immediato in ogni parte del territorio siciliano, isole minori comprese. Ma soprattutto ci sarà una maggiore performance nella localizzazione del richiedente soccorso. Le quattro centrali operative del 118 siciliano opereranno, infatti, in costante coordinamento”.

Integrazione con il 112

Inoltre ci sarà piena integrazione con il “Nue 112”, già attivo da alcuni anni in Sicilia. Sarà quindi data la possibilità di raggiungere pure il numero unico per i Servizi di assistenza medica non urgenti (116117) di prossima attivazione. In questo modo va a realizzarsi un immediato contatto tra il chiamante e un operatore competente e direttamente con un medico qualificato. Quest’ultimo potrà dunque fornire assistenza o consulenza medica. Infine, il raggruppamento temporaneo di imprese che si è aggiudicato il servizio garantirà alla Regione Siciliana anche il pieno e costante apporto tecnologico dell’infrastruttura realizzata per tutti i 9 anni previsti dal contratto.

