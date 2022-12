Si è insediato il nuovo commissario del Policlinico, Salvatore Iacolino, nominato lo scorso 7 dicembre dall’Assessore per la salute Giovanna Volo. Salvatore Iacolino è infatti il nuovo commissario del Policlinico di Palermo e Giuseppe Drago dell’Asp di Ragusa. Entrambe le nomine sono state conferite dall’assessore regionale alla Sanità, Giovanna Volo nei giorni scorsi.

Il ritorno di Iacolino

Al Policlinico arriva così l’ex deputato a Bruxelles del Popolo della Libertà, Salvatore Iacolino, che ha già diretto l’Asp di Palermo ma anche quella di Agrigento. Iacolino ha ricevuto la scorsa estate la nomina a direttore amministrativo dell’Asp di Caltanissetta, per affiancare il manager Alessandro Caltagirone. A Policlinico l’ex commissario era proprio Caltagirone.

Nei prossimi giorni gli incontri

Il nuovo manager dell’azienda ospedaliera universitaria ha già fissato un primo calendario d’incontri con dirigenti dei vari settori amministrativi e i direttori dei Dipartimenti. Tra le criticità su cui è concentrata l’attenzione di Iacolino ci sono i lavori del nuovo pronto soccorso, e il blocco operatorio, appaltati dalla struttura regionale per l’emergenza Covid nell’ambito del programma di potenziamento della rete ospedaliera finanziato dallo Stato nel 2020, non ancora terminati dopo aver accumulato un anno e mezzo di ritardo.

“A lavoro in sintonia con il Governo regionale”

“Consapevole delle professionalità e delle competenze che esprime l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone”, e del legame inscindibile tra assistenza, didattica e ricerca, inizio il mio incarico – afferma Iacolino – con l’intento di un lavoro sinergico con tutte le componenti coinvolte. Lavorerò in sintonia con il Governo regionale e il Rettore, professor Massimo Midiri, per realizzare gli obiettivi dell’azienda ospedaliera universitaria in un clima di reciproca e proficua collaborazione. Intendo porgere, altresì, i miei più cordiali saluti a tutti gli accademici e ai professionisti, medici, infermieri, tecnici, amministrativi e socio sanitari che operano con impegno e dedizione in questa prestigiosa azienda, e alle organizzazioni sindacali”.