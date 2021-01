Blitz antimafia nella notte a Palermo

Smantellata la nuova cupola di Cosa Nostra

16 indagati tratti in arresto dai Carabinieri su ordine della Dda

La mafia torna a costituire la sua cupola e a governare il territorio. Lo fa a partire dal mandamento di San Lorenzo a Palermo

La Procura Distrettuale Antimafia di Palermo ha emesso un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di 16 indagati che sono stati tratti in arresto dai Carabinieri di Palermo questa mattina in quanto ritenuti a vario titolo responsabili dei delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, tentato omicidio, estorsioni consumate e tentate aggravate, danneggiamento seguito da incendio, minacce aggravate, detenzione abusiva di armi da fuoco.

L’indagine

L’indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Salvatore DE LUCA e dai sui sostituti, costituisce l’ennesimo risultato di un’articolata manovra condotta dal Nucleo Investigativo di Palermo sul mandamento mafioso di Tommaso Natale e, in particolare, sulle famiglie di Tommaso Natale, Partanna Mondello e ZEN – Pallavicino.

Il mandamento

L’area itneressata

Nel provvedimento di fermo, ci sarebbero gravi indizi secondo gli inquirenti che hanno fatto scattare il blitz notturno.