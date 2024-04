Domani, 25 aprile, la Cgil sarà nelle principali piazze della Sicilia per rimarcare i valori della Costituzione repubblicana, della libertà e della democrazia nel giorno in cui si ricordano e si celebrano la liberazione dal nazifascismo e la Resistenza. Ma sarà anche il giorno in cui parte la raccolta di firme sui quattro referendum, promossi dalla Cgil, con banchetti e postazioni non solo nelle piazze del 25 aprile. I referendum puntano alle tutele contro i licenziamenti illegittimi, al superamento della precarietà, alla sicurezza negli appalti. I due quesiti sui licenziamenti illegittimi, puntano in particolare, con la cancellazione del Jobs act, alla previsione per tutti del reintegro nel posto di lavoro. Un altro riguarda la sicurezza dei lavoratori negli appalti con la responsabilità del committente; un altro ancora è contro la liberalizzazione dei contratti a termine che, per la Cgil devono essere legati alle causali. Assieme alla raccolta di firme parte in tutta la regione una grande

campagna informativa che si sostanzierà di incontri, assemblee nei luoghi di lavoro, dibattiti.

Mannino: “Ridare valore al lavoro”

“Nostro obiettivo- dice il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino – è ridare valore al lavoro, combattere lo sfruttamento delle persone e la precarietà, assicurarne i diritti quale anche strada per assicurare la democrazia e la libertà messi oggi a rischio da un modello di impresa sbagliato e da politiche di governo di stampo autoritario”. Mannino sottolinea che “in una regione come la Sicilia lo sfruttamento del lavoro e la precarietà, che non consentono a chi lavora una vita dignitosa e prospettive per il futuro, sono molto diffusi e vanno a maggior ragione combattuti anche perché, come è dimostrato non producono sviluppo”. La Cgil punta ad andare anche oltre entro l’estate alle 500 mila firme. Sarà anche attivato un link per la firma on line.

Le piazze per la raccolta firme

Queste intanto le piazze in cui domani la Cgil sarà presente con postazioni per la raccolta delle firme. Palermo: postazioni per la raccolta delle firme in piazza Verdi ( di fronte al teatro Massimo). Catania: banchetto a piazza Palestro ( dove si terrà il concentramento della manifestazione del 25 aprile); un secondo banchetto a piazza Stesicoro ( dove si concluderà il corteo) Siracusa: postazioni dalle 9 alle 12 presso la villa comunale, in Corso Umberto e a Parco del Foro. Messina: banchetto presso il Parco Horcynus Orca. Agrigento: dalle 16 alle 19 raccolta delle firme a Porta di Ponte. Trapani: si raccoglieranno firme a Castelvetrano , in via Sistema delle Piazze; a Mazara del Vallo, in via Dante Fiorentino; ad Alcamo in piazza 4 novembre; a Marsala in Largo Partigiani. Enna: banchetto a Nicosia in piazza Garibaldi. Caltanissetta: postazione in piazza Garibaldi. Ragusa: banchetti a Vittoria, nel parco Serra San Bartolo dalle 15 alle 18; a Ispica, in piazza Brancati dalle 15 alle 18; a Scicli, in largo Gramsci dalle 18 alle 21.