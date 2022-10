Domenica 16 ottobre alla Missione di Speranza e Carità

Il 3° convegno interdiocesano della Divina Misericordia dal titolo “Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia”, promosso dai gruppi dell’Adim delle diocesi di Trapani e Palermo, si terrà domenica 16 ottobre nella chiesa “Casa di Preghiera per tutti i Popoli” presso la Missione di Speranza e Carità di Via Decollati 29, a Palermo.

Il convegno Interdiocesano prevede i saluti dell’arcivescovo di Palermo monsignor Corrado Lorefice e la partecipazione di numerose altre presenze significative, tra cui don Pasqualino Di Dio e fra Benigno.

L’evento si colloca nel solco della sinodalità a cui la Chiesa universale è chiamata a fare particolare esperienza in questi anni e vuole essere un momento di incontro, di preghiera, di condivisione di amicizia nella fede condivisa in Gesù Misericordioso, oltre ad essere una Parola di speranza e di ristoro spirituale per tutti coloro che stanno vivendo con difficoltà questo particolare momento storico.

L’incontro alla Missione di Speranza e Carità di Biagio Conte

In questo contesto l’aver deciso di tenere l’incontro nei locali della Missione di Speranza e Carità fondata da Fratel Biagio Conte, vuole essere un segno di vicinanza tra le Diocesi di Trapani e Palermo in quanto da qualche mese, è stato inaugurato, alla presenza del Vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli, un centro della Missione nella zona di Monte Inici vicino a Castellammare del Golfo.

Adim (Alleanza Dives in Misericordia), associazione ecclesiale canonicamente eretta con sede a Trento, fondata da Don Renato Tisot, presbitero incaricato da Giovanni Paolo II alla diffusione del culto della Divina Misericordia nel mondo, così come tramandatoci dalla Santa polacca Faustina Kowalska e innescata nella corrente di Grazia del Rinnovamento Carismatico Cattolico.

Ricordiamo che come Adim si è tenuto nel novembre 2010 il 1° Convegno Regionale della Divina Misericordia nei locali del seminario di Trapani e in quella straordinaria occasione ci fu la partecipazione di monsignor Francesco Micciché, allora vescovo di Trapani; di monsignor Domenico Cancian, delegato della Cei per i convegni italiani della Divina Misericordia; dell’assistente nazionale e fondatore don Renato Tisot; del segretario dei convegni Mondiali della D.M. monsignor Patrice Chockolski; del presidente nazionale Mario Bugoloni; la partecipazione di suor Elena Bosetti e dell’attrice Claudia Koll, oltre la partecipazione di molti sacerdoti, consacrati e laici provenienti da altre regioni italiane.

Negli anni a seguire seguirono altri convegni sia a carattere regionale, che interdiocesano e diocesano, con la collaborazione anche di don Pasqualino Di Dio, missionario pontificio della Misericordia e il supporto di don Francesco Broccio, assistente spirituale dei gruppi Adim in Sicilia.