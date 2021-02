Gli ospiti

Giovedì 25 febbraio, alle 14.45, in diretta su BlogSicilia.it, andrà in onda la 38esima puntata della 16esima edizione di Casa Minutella, il talk show cult condotto da Massimo Minutella. La trasmissione sarà condivisa su molte pagine Facebook.

Casa Minutella andrà in onda anche su VideoRegione (canale 16 del digitale terrestre) e in differita dalle 18 su Radio Fantastica RMB.

Nella prima parte ci sarà un confronto in studio tra il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gianfranco Micciché e Tuccio D’Urso, ex dirigente della Regione Siciliana. Il tema è ‘scottante’: il denaro che la Regione verserebbe a società con sedi in noti paradisi fiscali.

La discussione sarà accesa dalle domande dei giornalisti Mario Barresi (La Sicilia) e Paolo Mandarà (Buttanissima Sicilia).

Nella seconda parte, invece, si parlerà di musica con il cantautore napoletano Federico Salvatore e il cantante e personaggio televisivo Marcello Cirillo.