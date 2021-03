39ª puntata di Casa Minutella, speciale Sanremo 2021, tante interviste

Mafia dei Nebrodi, al via a Messina il maxiprocesso con 111 imputati

Il processo segue l’operazione del 15 gennaio 2020 denominata “Nebrodi” con 94 arresti e il sequestro di 151 aziende agricole per mafia, una delle più vaste operazioni antimafia eseguite in Sicilia e la più imponente, sul versante dei Fondi Europei dell’Agricoltura in ma..