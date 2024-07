A partire dal prossimo 11 luglio al chiostro dell'ateneo

L’Università Lumsa parteciperà alle celebrazioni per i 400 anni dal ritrovamento dei resti di Santa Rosalia e della conseguente liberazione della città di Palermo dalla peste ed esporrà nel chiostro dell’ateneo un’opera d’arte contemporanea. A partire da giovedì 11 luglio, su iniziativa della Lumsa Art Factory, sarà possibile ammirare un’installazione-scultura dell’artista Edoardo Dionea Cicconi, allestita presso la sede palermitana dell’Università Lumsa in via Filippo Parlatore 65.

Il profondo legame tra Santa Rosalia, luce e riflessione

L’opera esplora e celebra il profondo legame tra Santa Rosalia e i concetti di luce e riflessione in una dimensione a-temporale, fungendo da ponte tra il sacro e lo spirituale.

Una scultura, due identità

La scultura manifesta due identità nell’alternanza tra il giorno e la notte: di giorno l’opera assorbe il sole creando un gioco di specchi; col buio gli specchi si dissolvono nella trasparenza, illuminandosi di notte.

I dettagli dell’opera

Più nel dettaglio, l’opera, che sarà posizionata all’interno del chiostro dell’ex monastero ottocentesco di via Filippo Parlatore, oggi sede dell’Università Lumsa, cattura e riflette la luce circostante, creando un’esperienza visiva che invita il visitatore a una riflessione personale sull’interazione tra luce, tempo e spazio, veicolando un momento di introspezione che riconduce a Santa Rosalia, simbolo di rinascita e di speranza, faro che illumina da secoli il cammino spirituale dei palermitani con la sua storia di fede e protezione.

L’artista realizza un segno di luce in un luogo dedicato all’educazione, nel suo significato più profondo di “ex ducere”, tirar fuori le potenzialità dello studente, del cittadino, di chi è di passaggio. Un invito a ricercare il meglio di sé.

Questa installazione-scultura sarà il primo degli interventi previsti dalla Lumsa Art Factory, lo spazio di ricerca e sperimentazione dei linguaggi artistici contemporanei che sarà inaugurato in occasione dell’ampliamento del campus universitario della Lumsa di Palermo.

Chi è Edoardo Dionea Cicconi

Edoardo Dionea Cicconi è un artista contemporaneo internazionale che lavora con installazioni, sculture, suoni e altri media. Affrontando temi universali spesso in modo interattivo, cerca di trovare una sintesi tra arte e scienza, indagando il concetto e la percezione del “tempo”. Le sue ultime mostre personali sono state ambientate sia in musei/istituzioni sia in progetti site-specific di land art, nel Regno Unito, Usa, Messico, Italia. Cicconi dal 2018 ha scelto Palermo come sede del suo studio. Lavora con la Galleria di Londra Cadogan.

I dettagli sull’inaugurazione

Inaugurazione: giovedì 11 luglio 2024

Indirizzo: Università Lumsa, via Filippo Parlatore 65, Palermo

Ingresso: gratuito

Orario: L’installazione sarà visibile al pubblico negli orari di apertura dell’università dall’11 luglio 2024 al 28 ottobre 2024. I visitatori dovranno annunciarsi alla portineria e potranno accedere al Chiostro.

Il programma

Questo il programma

Alle 19 in Aula Magna.

Introduzione: “Verso la Lumsa Art Factory” a cura del prorettore alla didattica e al Diritto allo studio dell’Università Lumsa, professore Giampaolo Frezza;

Saluti istituzionali del direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Comunicazione dell’Università Lumsa, professore Gabriele Carapezza Figlia;

– Saluti del sindaco di Palermo Roberto Lagalla;

– Intervento dell’artista Edoardo Dionea Cicconi.

Alle 19.30: inaugurazione nel chiostro

Rinfresco

Dettagli installazione

“150-93”; vetro, acciaio, alluminio, argentatura, circuiti elettrici; 95 x 95 x 280 cm; 2024

Architetto: Daniele Orlando – DOA

Progetto e rendering a cura di Ismaele Maranzan – Prismalab

A video by: Thalamus Charles

Paolo Cenciarelli

Pierluigi Amato

Credits:

Luca Caccìa

888 collective.