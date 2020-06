continuano i film in programma

Prosegue martedì 9 giugno la rassegna online di Sole Luna Festival “15doc winners collection” realizzata per celebrare i 15 anni di attività di SLDFF. In programma sul sito www.solelunadoc.org. a partire dalle 19.30, il film A Walnut Tree del documentarista e attivista pakistano Ammar Aziz, vincitore nel 2016 dell’undicesima edizione del Festival.

Il protagonista è un vecchio che ripercorre la sua vita. Parla al nipote, con tristezza, della sua patria. Descrive le verdi colline dove in passato c’erano allegria e musica. Ora l’uomo vive in una tenda improvvisata in un campo profughi in Pakistan dove i residenti non sopravvivrebbero senza l’aiuto dell’ONU. L’uomo racconta che vive come un animale, come un nomade nel limbo. Vuole fortemente un paese che non esiste più: nella sua patria, i passatempi beati come la recitazione della poesia sono proibiti e gli amici e la famiglia sono andati via alcuni anni prima. Nelle poesie che legge a voce alta, esprime il suo dispiacere. Le scene quotidiane che includono la sbucciatura delle patate e la risata dei nipoti sottolineano la sua malinconia. Il vecchio si ferma mentre il mondo intorno a lui continua a girare.

La giuria internazionale di quell’anno premiò il film: “Per l’approccio filmico brillante. La sensibilità poetica dell’autore riesce a entrare in perfetta sintonia con la storia dei personaggi, profughi di una delle zone più remote del mondo al confine tra il Pakistan e l’Afghanistan. La metafora dell’albero – si legge nella motivazione – ben si adatta alla figura del nonno che decide di lasciare il terribile campo di accoglienza, in cui è confinato da anni, e di tornare al proprio villaggio, abbandonando figli e nipoti: vuole tornare alle proprie radici nonostante il rischio di diventare bersaglio dei talebani. Il film esplora il tema del viaggio nelle sue molteplici dimensioni. Il nonno è già di per sé un viaggio nel tempo; il dramma del personaggio che vuole fuggire dall’orrore, che vuole ancora avere una scelta”.

La giuria era composta quell’anno da: Gianni Massironi, sociologo e regista, Lander Camarero, autore e montatore televisivo, Adham Darawsha, allora presidente della Consulta delle Culture di Palermo, Alessio Genovese, regista, Tatiana Lo Iacono, programmer, attivista culturale e allora presidente FCS.

La rassegna “15 DOC winners collection” ha avuto inizio il 30 aprile e proseguirà fino al 18 giugno offrendo ogni martedì e giovedì alle 19,30 sul sito www.solelunadoc.org, i film premiati dal Festival nei suoi anni di attività, in attesa della 15esima edizione in programma a luglio.