Gli ospiti

Giovedì 22 aprile, alle 14.45, in diretta su BlogSicilia.it, andrà in onda la 54esima puntata della 16esima edizione di Casa Minutella, il talk show cult condotto da Massimo Minutella. La trasmissione sarà condivisa su molte pagine Facebook.

Casa Minutella andrà in onda anche su VideoRegione (canale 16 del digitale terrestre) e in differita dalle 18 su Radio Fantastica RMB.

Gli ospiti della prima parte: Toni Costumati, ex assessore del Comune di Palermo; i consiglieri comunali Giulio Tantillo, Fabrizio Ferrandelli, Giulia Argiroffi e Antonio Randazzo.

Poi ci saranno anche collegati Antonio Ingroia, ex Pm di Palermo, e il giornalista Pino Maniaci. Infine, chiacchierata con Marco Ligabue, cantautore e scrittore.

Per essere avvisati sulla messa in onda del programma e per inviare suggerimenti si può scrivere a Casa Minutella tramite questo modulo.