riapertura al pubblico

Il Teatro Massimo di Palermo riapre al pubblico dopo tre mesi di sospensione di tutte le attività dal vivo a causa dell’emergenza sanitaria. Venerdì 19 giugno alle 10.30 avrà luogo una cerimonia simbolica di riapertura dei cancelli e del portone monumentale con i bambini della scuola elementare Whitaker mentre lunedì 22 alle 12.00, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione del Festival: “Sotto una nuova luce. Note, gesti, parole per spegnere il buio“.

Riassumiamo di seguito giorni e orari dei due appuntamenti:

Venerdì 19 giugno ore 10.30 – Piazza Verdi

Riapertura dei cancelli e del portone monumentale

Così come nel 1997 furono i bambini a riaprire il Teatro dopo 23 anni di chiusura per restauri, venerdì 19, gli alunni della scuola d’infanzia comunale Whitaker, insieme al Presidente della Fondazione Teatro Massimo, Leoluca Orlando – Sindaco di Palermo, al Sovrintendente Francesco Giambrone, e all’Assessore alla Scuola del Comune di Palermo Giovanna Marano, apriranno i cancelli e il portone del Teatro per la ripartenza di tutte le attività.

Lunedì 22 giugno ore 12.00 Teatro Massimo – Sala Grande

Presentazione del Festival “Sotto una nuova luce. Note, gesti, parole per spegnere il buio“. Saranno presenti: il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il Sovrintendente Francesco Giambrone, il Maestro Marco Betta, il Direttore del Coro Ciro Visco, il neo Direttore del Corpo di Ballo Davide Bombana.